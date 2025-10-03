Немецкая рецессия приобрела новое измерение. В долговой кризис начали погружаться крупные города Германии. Статистическое управление ФРГ сообщает, что дефицит муниципальных бюджетов составляет в этом году почти 20 млрд евро. И с позапрошлого года увеличился втрое.



Причина нехватки средств - резкий рост расходов на содержание беженцев. Выплата пособий и предоставление им жилья обошлись в 45 млрд.



Также серьезная статья расходов - уплата процентов по кредитам. Сами по себе бюджетные проблемы немецких городов не были бы катастрофой, будь они явлением изолированным. Однако Германии в целом также критически не достает денег.



Приоритетом правительства объявлено перевооружение армии. Именно на эти цели направляется значительная часть бюджетных средств, именно сюда идут взятые в долг десятки миллиардов.