Правосудие или политический заказ Запада? Международный уголовный суд на раздаче ордеров, как горячих пирожков. Что, кстати, стало краеугольным камнем в отношениях стран-участниц НАТО.

Есть такая организация, которая задумывалась из благих намерений - это Международный уголовный суд. Она ограничивается всего 124 странами. Увы, кружок по политическим интересам. Крайне неэффективная, существующая для удовлетворения интересов узкой группы военных и политических элит западных стран. Это еще одна международная организация, причем под диктатом страны, которая участницей этой организации даже не является.

Арно Девеле, французский адвокат:

"Многие люди на самом деле надеялись, что это каким-то образом станет постоянным институтом, который будет подходить к своему мандату с объективностью и нейтралитетом. Но все обернулось иначе, и поэтому многие люди теперь ставят под сомнение легитимность самого суда, что подрывает всю суть верховенства международного права, его концепцию, к сожалению. Мы должны понимать, что живем в условиях глобального конфликта, который я бы назвал гибридной войной. И частью этой войны является юриспруденция. И некоторые могущественные государства выделяют бюджеты адвокатам, так что эти люди в некоторых случаях буквально выдумывают дела из воздуха, используя некоторые новые правовые подходы к тому, что очень часто является сфабрикованными фактами".

Одно из ярких доказательств, что МУС фактически представляет собой инструмент политических игр - это схемы ее финансирования. Два колодца. Один - бюджет самого суда, второй - доходы на так называемых потерпевших. Отчетность закрыта, однако есть заявления, на основе которых вырисовывается крайне интересная картина об объективности суда. Во-первых, расходы на содержание МУС в семь раз превышают бюджет Международного суда ООН.

По оценкам, доходы МУС составляют 200 млн долларов.

Однако, несмотря на существование двух колодцев, суд зависим от количества вливаний именно в один из них - это донорский. Так, бюджет подконтролен США, конкретно фондам "Открытое общество" Сороса и Wellspring, а также Великобритании, Бельгии, Нидерландам, Финляндии и Ирландии.

О крайней неэффективности МУС говорили все годы ее существования. Прежде судьи и прокуроры концентрировали свое внимание исключительно на глобальный Юг. Ордера выдавали, а доказательства приводили весьма сомнительные, потратив миллиарды долларов. Многие государства Африканского Союза, убедившись в ангажированности МУС, денонсировали Римский статут. Однако, одними из первых, кто отозвал подпись, были именно Соединенные Штаты Америки.

Дэн Ковалик, американский юрист:

"Некоторые из самых крупных нарушителей не являются членами суда, например, Соединенные Штаты. Это важная причина. Другая проблема заключается в том, что, похоже, суд находится под сильным влиянием могущественных западных стран, и он не преследует западные страны. Даже если посмотреть на США, например, когда вы смотрите на их преступления, агрессию, которые МУС имеет юрисдикцию рассматривать, они не преследуют по закону никого из Соединенных Штатов".

Вашингтон подписал Римский статут в 2000 году, однако отозвал свою подпись спустя два года. Возьмем за пример период президентства Барака Обамы. Он санкционировал по меньшей мере 563 удара беспилотников с взрывчаткой по населенным пунктам на Ближнем Востоке. Погибли по меньшей мере 3797 человек. В 2016 году вооруженные силы США сбросили 26171 бомбу на Сирию, Ирак, Афганистан, Ливию, Йемен, Сомали и Пакистан с прямого одобрения Обамы.

Имеется и обилие доказательств и показаний непосредственных жертв бомбардировок США. Сколько исков зарегистрировал МУС против Обамы? Ни одного.

США не ратифицировали Римский статут. А в 2003 году, в преддверии вторжения в Ирак, в Штатах приняли специальный закон под названием "Закон о защите американских военнослужащих".

Гаагский акт о вторжении - это федеральный закон США. Согласно нему, если американец или союзник будет арестован по ордеру МУС, Вашингтон вправе начать военные действия против этой страны. Итак, коллизия интересов.

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Нетаньяху, экс-министра обороны Галанта за преступление против населения Палестины. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда МУС решил пойти по пути справедливости. Далее, во-первых, неожиданно против прокурора Карима Хана выдвинули обвинение в домогательствах. Во-вторых, суду пригрозили санкциями.

Томоко Аканэ, глава Международного уголовного суда:

"Суд подвергся нападениям, стремящимся подорвать его легитимность и способность осуществлять правосудие путем принудительных мер угроз, давления и актов саботажа. Суду угрожают драконовские экономические санкции со стороны институтов другого постоянного члена Совета Безопасности, как если бы это была террористическая организация. Эти меры быстро подрывают деятельность суда во всех ситуациях и делах и поставили под угрозу само существование".

Нидерланды, Швейцария, Ирландия, Италия, Испания заявили, что будут выполнять свои обязательства и обязанности в соответствии с Римским статутом и международным правом - то есть арестуют Нетаньяху. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта не носят политического характера. Значит, все страны-члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его, поскольку все 27 стран Евросоюза ратифицировали Римский статут. Макрон дал Нетаньяху защиту от МУС в своей стране. США пригрозили своим союзникам, напомнив, что в США действует Гаагский акт о вторжении.

Том Коттон, американский политик-республиканец:

"МУС - это пародия на правосудие, а Карим Хан - безумный фанатик. Горе ему и любому, кто пытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески. Американский закон о МУС не зря известен как Гаагский акт о вторжении. Подумайте об этом".

Это означает, что США могут начать военные действия против доброй части стран НАТО. Это, конечно, сюрреализм, однако интересно, как в этом случае могла бы действовать пятая статья НАТО.

Международный уголовный суд часто путают с Международным судом ООН. Однако из общего, да, оба находятся в Гааге. Но МУС скорее что-то вроде НКО, получающий гранты от стран Запада, исполняющий политические заказы. Шаг вправо, шаг влево от условий контракта карается экономически. Справедливость и правосудие на игле американского доллара.