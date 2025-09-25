Латвия не будет закрывать границу с Беларусью и Россией

Не видит пользы от закрытия восточной сухопутной границы с Беларусью Латвия. В МВД страны заявили, что опускать шлагбаум на рубежах с Беларусью и Россией не будут. При этом в ведомстве признали, что такое решение принято с учетом экономической целесообразности.

В случае перекрытия сухопутной границы Латвия потеряет множество рабочих мест и доходы в бюджет, а состояние экономики страны оставляет желать лучшего. Госдолг в 2024 году вырос почти до 50 % ВВП и составил 19 млрд евро. Бедных в Латвии насчитывается почти 25 %. Недавний опрос показал, что в стране почти половина (а конкретно 43 %) работающих недовольна уровнем своей зарплаты, при этом 41 % жителей Латвии по финансовым причинам пришлось отказаться от посещения врача.