Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения России по прекращению огня

Категорическим отказом отреагировал Владимир Зеленский на предложение о двух-трехдневном перемирии для сбора тел погибших военных на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, пишет БЕЛТА.

"В связи с тем, что сейчас было сказано про предложение о двух- или трехдневной паузе для того, чтобы на определенных участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно, там еще и раненые остались, я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения", - отметил Лавров.