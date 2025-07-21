Лекарство для экономики, или Зачем во Франции введут "взнос солидарности"

Франция планирует еще туже затянуть пояса. Глава правительства Франсуа Байру представил очень непопулярные меры для преодоления бюджетного дефицита. Экономить, как всегда, решили на людях, но зато поднять налоги и даже отменить государственные праздники.

Пятую республику трясет экономически и политически второй год. К примеру, Франция переписывает политические рекорды - за 2024-й с поста премьера ушли три человека. Четвертый, Франсуа Байру, приступил к работе в середине декабря и уже имеет катастрофический рейтинг - им недовольны 80 % населения страны.

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Нелегкая ноша выпала на нынешнего премьера. Глава правительства заявил, что страна находится в смертельной опасности, поскольку госдолг увеличивается на 5 тыс. евро каждую секунду, а расходы на выплату процентов к 2029 году могут достичь 100 млрд евро в год, если ничего не предпринять.

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Над лекарством для экономики долго не думали, поэтому залезли в карман граждан, то есть подняли налоги. Правда, пока для самых богатых.

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В общем, если нормально зарабатываешь, то вынь да положь на сокращение дефицита бюджета. Каким будет "взнос солидарности", решит парламент. Интересно, что бюджет в 2024 году во Франции назвали самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Очевидно, что это были лишь цветочки.

Валерий Двойников, политолог (Бельгия):

"Каждый раз, когда французы зарабатывают 100 евро, они становятся должны государству 114 евро, то есть они должны больше того, что зарабатывают. Ситуация стала критической. Нынешний проект бюджета, который предложил Франсуа Байру, так называемый французский план спасения, многие называют также не планом спасения, а плетью для народа".

В проекте бюджета также предусмотрены ограничения на пенсионные выплаты и социальные пособия, сокращение выплат по безработице и больничным.

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А вот работать придется больше, говорит французам французская власть. В числе предложений премьера заявлена отмена двух из одиннадцати государственных праздников. По словам Байру, это якобы даст госфинансам несколько миллиардов евро.

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В общем, Байру ступил на очень скользкую дорожку, ведь за такие поступки народ по голове точно не погладит. Но премьер абсолютно уверен, что иначе стране грозит повторение греческого кризиса 2008 года.

Кого сократят и "наградят" новым налогом. Почему Париж затягивает туже пояса. Почему французское правительство жалеет денег на пенсии, больничные, отпуска и пособия. Об этом и не только рассказали в "Понятной политике".