Лидеры "Большой семерки" обсудят конфликты в Иране и Украине

Вопрос о разминировании Ормузского пролива Дональд Трамп планирует обсудить на саммите лидеров стран "Большой семерки", который стартует 15 июня во Франции. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации. По его словам, Великобритания и Франция выразили заинтересованность в оказании помощи в разминировании водного пути после приостановки конфликта.

Еще одной темой для обсуждения станет Украина. Европейцы хотят добиться поддержки их инициатив по украинскому урегулированию со стороны президента США.

Саммит пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции с 15 по 17 июня при усиленных мерах безопасности. В частности, пограничные пункты между Швейцарией и Францией будут закрыты до четверга. В приграничную зону направлены от 4 до 5 тыс. военнослужащих швейцарской армии. Со стороны Франции будут задействованы 6 100 жандармов и 1 400 единиц техники.