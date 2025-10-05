3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Литовцы вынуждены сократить расходы из-за цен на отопление
Автор:Редакция news.by
Более трети литовцев вынуждены экономить, чтобы иметь возможность оплачивать счета за отопление. Согласно опросам, 36 % жителей страны будут вынуждены сократить запланированные расходы. Гражданам придется отказать себе в поездках, мероприятиях или более крупных покупках.
Кроме того, 18 % литовцев также планируют ограничить свои ежедневные расходы на продукты питания или лекарства. При этом 4 % опрошенных считают, что вовсе будут не в состоянии оплачивать отопление.
При этом аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах Прибалтики. Так, без финансовых затруднений оплачивать отопление рассчитывают только 30 % жителей Латвии и 31 % жителей Эстонии.