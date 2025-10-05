Литовцы вынуждены сократить расходы из-за цен на отопление

Более трети литовцев вынуждены экономить, чтобы иметь возможность оплачивать счета за отопление. Согласно опросам, 36 % жителей страны будут вынуждены сократить запланированные расходы. Гражданам придется отказать себе в поездках, мероприятиях или более крупных покупках.

Кроме того, 18 % литовцев также планируют ограничить свои ежедневные расходы на продукты питания или лекарства. При этом 4 % опрошенных считают, что вовсе будут не в состоянии оплачивать отопление.