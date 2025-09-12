Литва может закрыть границу с Беларусью при провокации

При провокации Литва может "сразу же" закрыть границу с Беларусью. Такое заявление сделал глава МВД прибалтийской республики Владислав Кондратович.

Пока же, сказал он, Вильнюс не закрывает работающие пункты пропуска, чтобы не навредить гражданам ЕС в Беларуси.

Как отметили в белорусском Госпогранкомитете, после закрытия польской границы более тысячи автомобилей ожидают въезда в Литву. В таможне заявили, что готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях после закрытия границы Польшей.