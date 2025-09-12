3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Литва может закрыть границу с Беларусью при провокации
Автор:Редакция news.by
При провокации Литва может "сразу же" закрыть границу с Беларусью. Такое заявление сделал глава МВД прибалтийской республики Владислав Кондратович.
Пока же, сказал он, Вильнюс не закрывает работающие пункты пропуска, чтобы не навредить гражданам ЕС в Беларуси.
Как отметили в белорусском Госпогранкомитете, после закрытия польской границы более тысячи автомобилей ожидают въезда в Литву. В таможне заявили, что готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях после закрытия границы Польшей.
В пунктах пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Григоровщина" усилены смены и обеспечена готовность к оформлению максимального количества транспорта.