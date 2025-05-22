Литва проиграет в суде? Как в стране ЕС распиливают бюджет для борьбы с Беларусью

У Литвы огромный бюджет на борьбу с Беларусью. На какие шаги идут политики, чтобы его распилить, рассказал правозащитник, доктор юридических наук парижского университета Сорбонна Станисловас Томас в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, у Литвы огромный бюджет на борьбу с Беларусью, выделяются огромные средства, миллионы евро. И чтобы распилить этот бюджет, политики устраивают разбирательства по делам, которые даже выиграть совершенно невозможно.

Станисловас Томас:

"Они используют самые абсурдные предлоги. Например, подали в суд на Беларусь в Гааге насчет беженцев. Но не Беларусь вывозит беженцев. Это добровольное решение человека идти жить в Европейский союз, потому что в его стране, например, идет война".

"У Беларуси есть определенный визовый режим, у всех стран есть какой-то определенный визовый режим. Каждая страна самостоятельно решает, кого впустить, кого не впустить, куда он дальше едет - его дело, его личная жизнь, - подчеркнул правозащитник. - Беларусь не указывает, кому Литва может выдать визу, кому не может, с кем должен быть визовый режим, с кем не может быть".

И дело в суде о беженцах, как отметил он, стопроцентно проигрышное для Литвы. Нужно также учитывать, что Литва нарушает права беженцев, когда останавливает их на границе. Ведь есть решение Суда Европейского союза, где говорится, что мигрант может пересечь границу там, где ему удобнее, и имеет право обратиться по вопросу о беженстве в Литве к первому госслужащему, которого он встречает.