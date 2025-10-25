3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Литва вновь ночью закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Литва открыла закрытые вечером 25 октября два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. Как пишет Рейтер, КПП были закрыты после того, как метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны.
Также были приостановлены рейсы в аэропортах Вильнюса и Каунаса, заложниками ситуации стали тысячи пассажиров.
За последнюю неделю литовская сторона дважды закрывала границу с Беларусью в обоих пунктах пропуска.