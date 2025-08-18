3.71 BYN
Макгрегор: Необходимости в существовании НАТО больше нет
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор вдруг "открыл глаза". По его мнению, конфликт на Украине спровоцирован евроглобалистами. Именно их попытка перекроить карту мира в угоду геополитическим конструкциям и привела к кровопролитию.
Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона:
"Думаю, Трамп хотел бы сотрудничать, но он встречает ожесточенное сопротивление как в США, так и со стороны глобалистов Западной Европы. Если бы этого сопротивления не было, война давно бы закончилась. Для американцев правильное решение - уйти. Трампу говорят: "Уйдешь - и НАТО развалится. Тогда ты будешь виноват в смерти НАТО". Но НАТО уже мертво! Оно должно исчезнуть, оно ни к чему, ведь от России нет угрозы".
И как только заявил постпред США при НАТО Уитакер, гарантии безопасности Украине должна обеспечить и оплатить Европа.