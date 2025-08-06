Малиновский поделился планами сотрудничества Беларуси и Сербии

Есть ли надежда возобновить прямой авиарейс Минск - Белград, мнение по этому вопросу в "Актуальном интервью" выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии и по совместительству в Республике Северная Македония Сергей Малиновский.

"Надежда есть всегда. С сербской стороны мы постоянно слышим готовность обсуждать этот вопрос. Со стороны Беларуси также упоминается этот вопрос, потому что существует большая востребованность такого рейса", - сообщил посол.

12 ноября 2024 года на климатическом саммите в Баку Президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с Президентом Сербии Александром Вучичем и заявил, что нужно интенсифицировать сотрудничество между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что встреча в Баку в конце 2024-го имела конкретное продолжение в делах. Например, вместе с сербской стороной возобновилась подготовка работы Межправительственной экономической комиссии, также был назначен сопредседатель комиссии с сербской стороны, подготовлен и реализован его визит в Беларусь, где сербский министр, ответственный за сотрудничество с Беларусью, познакомился с белорусскими новыми высокотехнологичными продуктами. Они, к слову, для сербской стороны представляют большой интерес. Например, это касается электротранспорта.

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Сергей Малиновский:

"Все эти направления сотрудничества нашли отражение в совместных документах. Кстати, в Белграде было проведено заседание этой комиссии в середине июля, и теперь у нас есть важный инструмент - подписанная обеими сторонами дорожная карта сотрудничества на ближайшие три года".

Как отметил эксперт, в этой карте есть несколько конкретных мероприятий.

Возобновление и развитие деятельность институциональных инструментов. Обсуждение сотрудничества в области сельского хозяйства - для этого намерены провести до конца 2025 года заседание соответствующей рабочей группы. Обсуждение сотрудничества в области транспорта, туризма и по ряду других направлений.

Кроме этого, еще есть взаимный интерес развития сотрудничества в области высоких технологий, уже даже успешно функционирует и рабочая группа. "В научно-технической сфере построены планы по проведению совместного конкурса научно-технических проектов. Конечно же, будет продолжаться работа и в сфере промышленности, ведь у Беларуси сильная позиция по экспорту в Сербию", - перечислил Сергей Малиновский.