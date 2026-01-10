Марокко заметает: зима заявила о своих правах в Северной Африке

Рекордные снегопады зафиксированы в ряде районов Аляски и Канады. Так, в городе Джуно на Аляске уже в декабре выпало более 210 см снега, в январе - более метра. Жители взялись за лопаты. Снег убирают не только с улиц, но и с крыш, опасаясь, что кровля не выдержит его массы.

Идет на рекорд и канадский Монреаль. Там снег убирают вместе с припаркованными машинами.

Сильный снегопад осложнил транспортную ситуацию в Чехии. В ряде регионов он привел к задержкам поездов, трудности возникли даже у заменяющих автобусов. Были отменены два рейса в пражском аэропорту.