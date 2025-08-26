3.69 BYN
Мерц: Если встреча Путина и Зеленского не состоится, ЕС введут новые санкции против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности стран Запада увеличить давление на Россию с помощью санкций, если встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским не состоится, пишет ТАСС.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине он выразил мнение, что "сейчас ход за Москвой".
"Если такого шага с российской стороны не последует, то необходимо будет усилить давление", - утверждал Мерц. "Для такого случая мы в Европейском союзе работаем над новыми санкциями. Американский президент со своей стороны не исключил новые штрафные пошлины", - сказал канцлер.
Мерц также напомнил, что Трамп "предложил провести в таком случае трехсторонние переговоры, то есть переговоры между ним, Путиным и Зеленским".
"Это было бы тогда логичным следующим шагом", - считает канцлер.