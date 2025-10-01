Мерца обвиняют в банкротстве Германии

Германия стоит на пороге финансового кризиса, об этом заявила сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель, выступая в Бундестаге на дебатах по проекту бюджета на 2026 год.

По ее словам, Мерц войдет в историю как крупнейший банкрот среди всех канцлеров ФРГ.

"Проектом бюджета на 2026 год вы воздвигли себе памятник. Вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германия. Сейчас канцлера тут нет. Федеральная счетная палата только что подтвердила: если треть расходов покрывается за счет кредитов, мы на грани банкротства - это и есть "политика крайностей". "Политика крайностей" - это ощипывать людей в стране как рождественского гуся, проводить политику открытых границ и продавать людей этой страны как дичь", - сказала Алис Вайдель.

По словам сопредседателя "Альтернативы для Германии", правительство планирует взять почти 1 трлн евро новых долгов за 4 года - это половина от всего долга, накопленного за предыдущие 75 лет. Новый бюджет предполагает расходы в размере 520 млрд евро, из которых 174 млрд евро - за счет новых заимствований. Ситуацию она назвала "больше чем предательство народа". Это прямой путь к глобальному банкротству страны.