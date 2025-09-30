Милитаризация Балтии: Литва закупит ПВО, Латвия расширит охранную полосу на границе

Вильнюс намерен усилить свои средства противовоздушной обороны. Как заявила министр обороны Литвы, планируется закупить системы ПВО малой дальности M-SHORAD производства Швеции.

Также в Литве намерены заказать четвертую батарею NASAMS из Норвегии. Однако поскольку на это еще предстоит найти средства, покупку планируют сделать в течение ближайших 24 месяцев.

Латвия также решила усилить оборону, но доступными средствами. Тут рассматривают вариант расширения полосы охраны на границе с 12 до 42 м, чтобы предотвратить подкопы и другие способы обхода.

Более серьезные расходы Латвии пока не по карману - надо думать, как перезимовать. В преддверии холодов республика смогла заполнить свои газовые хранилища всего на 55 % - это одно из последних мест в Евросоюзе.