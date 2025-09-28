3.64 BYN
Милитаризм Европы - ФРГ направит войска в Данию
Автор:Редакция news.by
Бундесвер собирается в ближайшее время направить "передовые силы" в Копенгаген. Таким образом Германия поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании, который пройдет в октябре. Повод тот же - инцидент с дронами.
Ранее Bild писала, что МВД Германии разрабатывает секретный план по усилению противодействия беспилотникам.
Немецкий бундесвер может получить право сбивать аппараты, если будет решено, что они угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. Издание отметило, что к таким объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты.