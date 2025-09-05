3.70 BYN
Миллиард долларов за ребрендинг: Трамп переименует Пентагон в Минвойны
Лидер США Дональд Трамп распорядился переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ВВС.
По мнению главы Белого дома, название "Министерство войны" передает более сильный сигнал готовности и решимости по сравнению с "Министерством обороны", которое подчеркивает только оборонительные возможности.
После переименования министр обороны Пит Хегсет будет именоваться военным министром. Трамп намерен подписать соответствующий указ с указанием Хегсету подготовить законодательные и исполнительные действия для продвижения к постоянному переименованию Пентагона, поскольку Трамп не может официально изменить название без одобрения Конгресса.
Белый дом пока не сообщил, сколько будет стоить постоянный ребрендинг, но американские СМИ ожидают, что стоимость обновления сотен агентств, эмблем, адресов электронной почты, униформы и т. д. составит миллиард долларов, что может затруднить усилия Пентагона по сокращению расходов и ненужных трат.