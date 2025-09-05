Миллиард долларов за ребрендинг: Трамп переименует Пентагон в Минвойны

Лидер США Дональд Трамп распорядился переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ВВС.

По мнению главы Белого дома, название "Министерство войны" передает более сильный сигнал готовности и решимости по сравнению с "Министерством обороны", которое подчеркивает только оборонительные возможности.

После переименования министр обороны Пит Хегсет будет именоваться военным министром. Трамп намерен подписать соответствующий указ с указанием Хегсету подготовить законодательные и исполнительные действия для продвижения к постоянному переименованию Пентагона, поскольку Трамп не может официально изменить название без одобрения Конгресса.