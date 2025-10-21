3.68 BYN
Министр обороны Литвы поругалась с премьером страны и решила уйти в отставку
Автор:Редакция news.by
Министр обороны Литвы решила уйти в отставку. Накануне Шакалене поругалась с премьером Ругинене. Высокие литовские чиновницы не сошлись в вопросе оборонного бюджета на будущий год. Уходящая глава военного ведомства усомнилась, что все выделенные средства будут использованы на цели обороны, и не уйдет ли часть на финансирование иных программ?
Премьер заявила об утрате доверия министру обороны, та же в ответ отказывается доверять главе кабмина. Теперь разбираться в женском споре, который напрямую затрагивает излюбленную Вильнюсом проблему нацбезопасности, предстоит президенту Науседе.