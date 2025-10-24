Минздрав Польши жалуется на дефицит средств

Польское здравоохранение балансирует на грани коллапса. Профильный министр отмечает, что дефицит бюджета ее ведомства достигает 14 млрд злотых, что в пересчете составляет 3,5 млрд евро.

Для пациентов это означает, что плановых операций им приходится дожидаться много месяцев. Например, сейчас большинство таких медицинских процедур отнесено на будущий год. Ситуацию усложняет дефицит персонала и современного оборудования.