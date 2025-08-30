Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Мирошник назвал убийство Парубия зачисткой политического поля новыми бандеровцами

Резонансное убийство "адепта киевского режима" во Львове. В упор расстрелян экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Момент убийства попал в объектив камеры.

Резонансное убийство

На кадрах видно, что стрелял человек, одетый курьером доставки. С места преступления он скрылся на электровелосипеде. По поступающей информации, в Парубия произведено 8 выстрелов, хотя на месте обнаружены только 7 гильз. По словам экспертов, это свидетельствует не о профессионализме, а о показательной расправе.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, идет зачистка политического поля "новыми бандеровцами от старых".

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"Вот то, что произошло сегодня во Львове, это можно назвать зачисткой политического поля новыми бандеровцами от старых бандеровцев. Т.е. в стремлении получить максимальное доминирование на политической площадке в случае, если на горизонте вдруг замаячит необходимость проводить какие-то выборы для того, чтобы просто на этом поле находился один Зеленский или одна политическая сила, которую он возглавляет или которой он управляет".

Парубий - один из главных участников госпереворота в Украине. Его прозвище "комендант Евромайдана". От него идет след и к киевским снайперам, которые стреляли и в полицию, и в протестующих. Именно Парубий причастен к трагедии в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Именно он санкционировал силовую операцию против мирных жителей ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что Парубий стал очередной жертвой списка украинских ультраправых политиков, которые были убиты за последние годы. В июле прошлого года во Львове застрелили националистку Фарион, а в марте этого в Одессе убили неонациста Ганула.

Народный депутат Рады Артем Дмитрук уверен, что нынешнее убийство во Львове - закономерный результат борьбы различных неонацистских группировок внутри киевского режима. Парубий пользовался большим влиянием и конкурировал с Зеленским.

