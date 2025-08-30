Резонансное убийство "адепта киевского режима" во Львове. В упор расстрелян экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Момент убийства попал в объектив камеры.

Резонансное убийство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2020dea-52c4-4a34-940c-44acfc7f9f05/conversions/11fc9408-9d7c-4041-bb3d-e51cdc9af3e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2020dea-52c4-4a34-940c-44acfc7f9f05/conversions/11fc9408-9d7c-4041-bb3d-e51cdc9af3e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2020dea-52c4-4a34-940c-44acfc7f9f05/conversions/11fc9408-9d7c-4041-bb3d-e51cdc9af3e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2020dea-52c4-4a34-940c-44acfc7f9f05/conversions/11fc9408-9d7c-4041-bb3d-e51cdc9af3e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

На кадрах видно, что стрелял человек, одетый курьером доставки. С места преступления он скрылся на электровелосипеде. По поступающей информации, в Парубия произведено 8 выстрелов, хотя на месте обнаружены только 7 гильз. По словам экспертов, это свидетельствует не о профессионализме, а о показательной расправе.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, идет зачистка политического поля "новыми бандеровцами от старых".

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22b2085-0bf4-4685-a75c-6c88c7285a0c/conversions/132c59f3-7d01-4b94-a4d4-56c2144d2043-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22b2085-0bf4-4685-a75c-6c88c7285a0c/conversions/132c59f3-7d01-4b94-a4d4-56c2144d2043-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22b2085-0bf4-4685-a75c-6c88c7285a0c/conversions/132c59f3-7d01-4b94-a4d4-56c2144d2043-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22b2085-0bf4-4685-a75c-6c88c7285a0c/conversions/132c59f3-7d01-4b94-a4d4-56c2144d2043-xl-___webp_1920.webp 1920w

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"Вот то, что произошло сегодня во Львове, это можно назвать зачисткой политического поля новыми бандеровцами от старых бандеровцев. Т.е. в стремлении получить максимальное доминирование на политической площадке в случае, если на горизонте вдруг замаячит необходимость проводить какие-то выборы для того, чтобы просто на этом поле находился один Зеленский или одна политическая сила, которую он возглавляет или которой он управляет".

Парубий - один из главных участников госпереворота в Украине. Его прозвище "комендант Евромайдана". От него идет след и к киевским снайперам, которые стреляли и в полицию, и в протестующих. Именно Парубий причастен к трагедии в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Именно он санкционировал силовую операцию против мирных жителей ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что Парубий стал очередной жертвой списка украинских ультраправых политиков, которые были убиты за последние годы. В июле прошлого года во Львове застрелили националистку Фарион, а в марте этого в Одессе убили неонациста Ганула.