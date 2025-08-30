3.69 BYN
Мирошник назвал убийство Парубия зачисткой политического поля новыми бандеровцами
Резонансное убийство "адепта киевского режима" во Львове. В упор расстрелян экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Момент убийства попал в объектив камеры.
На кадрах видно, что стрелял человек, одетый курьером доставки. С места преступления он скрылся на электровелосипеде. По поступающей информации, в Парубия произведено 8 выстрелов, хотя на месте обнаружены только 7 гильз. По словам экспертов, это свидетельствует не о профессионализме, а о показательной расправе.
Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, идет зачистка политического поля "новыми бандеровцами от старых".
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:
"Вот то, что произошло сегодня во Львове, это можно назвать зачисткой политического поля новыми бандеровцами от старых бандеровцев. Т.е. в стремлении получить максимальное доминирование на политической площадке в случае, если на горизонте вдруг замаячит необходимость проводить какие-то выборы для того, чтобы просто на этом поле находился один Зеленский или одна политическая сила, которую он возглавляет или которой он управляет".
Парубий - один из главных участников госпереворота в Украине. Его прозвище "комендант Евромайдана". От него идет след и к киевским снайперам, которые стреляли и в полицию, и в протестующих. Именно Парубий причастен к трагедии в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Именно он санкционировал силовую операцию против мирных жителей ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что Парубий стал очередной жертвой списка украинских ультраправых политиков, которые были убиты за последние годы. В июле прошлого года во Львове застрелили националистку Фарион, а в марте этого в Одессе убили неонациста Ганула.
Народный депутат Рады Артем Дмитрук уверен, что нынешнее убийство во Львове - закономерный результат борьбы различных неонацистских группировок внутри киевского режима. Парубий пользовался большим влиянием и конкурировал с Зеленским.