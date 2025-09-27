МВД Германии разрабатывает "секретный план" по борьбе с беспилотниками

МВД Германии начало разработку "секретного плана" по борьбе с беспилотниками, пишет Bild. Бундесверу планируют предоставить право сбивать дроны в случае их пролета над критической инфраструктурой. Также предусматривается ужесточение наказания за запуск беспилотников вблизи и на территории аэропортов.

В Германии только с начала текущего года зафиксировано более 140 дронов в запрещенных зонах: над военными казармами, электростанциями и аэродромами. С подобной ситуацией сталкивается и Литва. В международном аэропорту Вильнюса было замечено 3 беспилотных летальных аппарата, из-за чего 4 рейса вылетели с задержкой, а 3 - с опозданием приземлились. Угрозами дронов обеспокоены также в Финляндии. Там техника была замечена над гидроэлектростанцией, несмотря на действующий запрет на полеты над энергетической инфраструктурой страны.