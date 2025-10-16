МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси

Все равны перед законом: этот принцип власти Грузии решили реализовать на практике. МВД этой страны выписало штраф главе ОБСЕ и министру иностранных дел Финляндии в одном лице.

Госпожа Элина Валтонен записала видео, в котором сама зафиксировала свое участие в незаконной акции по перекрытию дорог в столице Грузии. На этом основании с нее потребовали штраф в 1835 долларов. Валтонен оказалась в сложном положении: не выплатить нельзя, но и погасить штраф означает, что ты не борец за грузинскую свободу.