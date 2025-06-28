На Детройт с неба посыпались тысячи долларов наличными

В США на жителей Детройта с вертолета сбросили тысячи долларов наличными. Это было последним желанием недавно ушедшего из жизни владельца местной автомойки. Об этом сообщила газета The Detroit News.

По словам очевидцев, правоохранительным органам пришлось ненадолго перекрыть движение: люди останавливали свои машины - некоторые прямо посреди дороги - прежде чем выйти и побежать собирать падающие купюры. Собравшиеся люди вели себя мирно, несмотря на возникшую суматоху, не произошло ни одной драки.