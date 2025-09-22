На фоне убийства Кирка Трамп признал движение "Антифа" террористическим

США официально признали движение "Антифа" внутренней террористической организацией. В указе главы Белого дома Дональда Трампа отмечается, что данное решение обусловлено "моделью политического насилия", якобы используемой "Антифа" для подавления политической активности и подрыва правопорядка.

Решение принято на фоне громкого убийства консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка. По имеющимся данным, в винтовке, из которой, предположительно, был застрелен Кирк, обнаружены пули, на которых есть гравировка с лозунгами "Антифы".