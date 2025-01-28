На Кубани завершили очистку кормовой части "Волгонефть-239" от мазута

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Очистку танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, от мазута полностью завершили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба Краснодарского края.
"Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена", - говорится в сообщении.
Как пишет БЕЛТА, следующим этапом станет утилизация кормовой части судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.