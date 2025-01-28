RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Кубани завершили очистку кормовой части "Волгонефть-239" от мазута

Изображение
Фото РИА Новости

Очистку танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, от мазута полностью завершили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба Краснодарского края.

"Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена", - говорится в сообщении.

Как пишет БЕЛТА, следующим этапом станет утилизация кормовой части судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.

нефтьКубань