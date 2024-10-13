На Мартинике объявили комендантский час из-за массовых протестов против роста цен

Ситуация остается напряженной на Мартинике. Накануне профсоюз сотрудников острова призвал к единой народной мобилизации. Жители не довольны дороговизной жизни.

Всю неделю Мартиника охвачена беспорядками: протестующие вступают в столкновения с полицией, поджигают автомобили, из шин выстраивают баррикады.

Местные власти были вынуждены ввести комендантский час. Из-за проникновения демонстрантов на взлетную полосу местного аэропорта несколько рейсов отменили.