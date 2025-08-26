3.69 BYN
На территории Эстонии упал военный дрон, предположительно, украинский
Предположительно украинский военный дрон упал на территории Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR, главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура.
"В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции.
По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало.
"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур.
По его словам, дрон был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.