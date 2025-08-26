На территории Эстонии упал военный дрон, предположительно, украинский

Предположительно украинский военный дрон упал на территории Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR, главу полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура.

"В понедельник, 25 августа, около 15.00 в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте происшествия также был кратер от взрыва... По оценке КаПо, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье ранним утром", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании со ссылкой на выступление Паллосона и Певкура на пресс-конференции.

По словам главы КаПо, пострадавших нет, после обнаружения обломков были запущены все необходимые процедуры. Как отметил Паллосон, это был дрон со взрывчатым веществом, которое сдетонировало.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон... В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - заявил в свою очередь Певкур.