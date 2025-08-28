3.69 BYN
На учениях США и Японии будут впервые развернуты ракетные комплексы "Тайфун"
Автор:Редакция news.by
США и Япония готовятся к проведению совместных военных учений с 11 сентября. К участию к маневрам будет привлечено около 12 тысяч японских военных и почти две тысячи морпехов из США. Впервые будут развернуты американские ракетные комплексы "Тайфун".
Ранее такие вооружения были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
После его развала США начали размещать соответствующие системы в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Развертывание комплексов "Тайфун" в Японии позволяет США доставать до Китая, России и Северной Кореи.