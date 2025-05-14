Наркотическая эпидемия, или Почему в США от передозировки наркотиками умирают подростки

Американцы все чаще находят утешение на дне шприца - в США появилась массовая проблема с употреблением наркотиков. Голливудский актер Уильям Болдуин снял документальный фильм "Фентанил: Корпорация смерти", где рассказывается о другом мире не парадной Америки.

Фентанил получил широкое распространение в больницах США как сильное обезболивающее, которое продолжительное время легально назначалось врачами. Фармацевтические компании активно продвигали его на медицинском рынке страны.

В чистом виде препарат считается в 50 раз мощнее героина и в 100 раз сильнее морфина, и после завершения курса, прописанного врачом, пациенты получают зависимость и уже не могут остановиться.

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Пол Пазен, начальник Департамента полиции Денвера:

"Я не вижу никаких улучшений, ситуация становится только хуже. Я вижу, что от этого умирает все больше и больше людей. Нам нужно немедленно что-то начинать предпринимать".

Со временем фентанил начали подмешивать в наркотические вещества для усиления эффекта. Основная причина широкого распространения наркотика заключается в низкой стоимости препарата и легкости его производства. Фентанил вызывает зависимость буквально после первого употребления. Причем этот синтетический опиоид очень медленно всасывается, и, когда человек спустя некоторое время принимает его повторно (например, для уменьшения ломки), фактически происходит совмещение двух доз. Эксперты отмечают, что в основной группе риска состоят белые американцы, которые чаще всего получают передозировку, причем многие из них даже не догадываются, что в их наркотик подмешан фентанил.

На протяжении нескольких лет международный рынок наркоторговли претерпел серьезные изменения. После выхода США из Афганистана серьезно упали объемы производства и распространения наркотиков растительного происхождения. К тому же выращивание сырья сопряжено с расходами и серьезными рисками. Изготовление же синтетических наркотиков значительно дешевле и безопаснее.

По данным аналитиков, в течение 10 лет рынок фентанила составил примерно 35 млрд долларов. Производство препарата во многом сосредоточено в Мексике, а это упрощает логистику поставки наркотиков на премиальный американский рынок.

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Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший отметил, что в США происходит кризис, связанный с зависимостью и передозировками. По его мнению, в 2024 году в стране потеряли 106 тыс. детей. И это вдвое больше, чем потеряно за 20-летнюю войну во Вьетнаме. "Нам нужно уделять особое внимание этому кризису, который представляет угрозу национальной безопасности и всему, что мы любим в нашей стране. Целое поколение детей потеряло веру в США, потому что они утратили веру в свое будущее и связь с обществом. И одна из вещей, которую нам нужно сделать, - это изменить свою жизнь и политику, чтобы попытаться вернуть детям надежду на будущее, а также чувство полезности", - обратил внимание он в своей речи.

В Белом доме эту тему активно используют в качестве электорального локомотива и постоянно обещают решить проблему. На практике многие из борцов за светлое будущее Америки сами являются частью нелегальной схемы поставок и распространения наркотиков на городских улицах.

Ситуация доведена до абсурда, ведь в некоторые районы представители власти настоятельно не рекомендуют заходить туристам и сами стараются там не появляться. Хотя борьба с наркоманией уже давно перетекла с улиц в дома среднего класса, а подростки все чаще оказываются в больницах с передозировкой.

Энн Милгрэм, специалист управления по борьбе с наркотиками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/400f8de0-2c05-48a2-bb4d-eff79eebee48/conversions/3b948960-07bc-446a-9793-456d068f06eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/400f8de0-2c05-48a2-bb4d-eff79eebee48/conversions/3b948960-07bc-446a-9793-456d068f06eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/400f8de0-2c05-48a2-bb4d-eff79eebee48/conversions/3b948960-07bc-446a-9793-456d068f06eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/400f8de0-2c05-48a2-bb4d-eff79eebee48/conversions/3b948960-07bc-446a-9793-456d068f06eb-xl-___webp_1920.webp 1920w Энн Милгрэм, специалист управления по борьбе с наркотиками

Энн Милгрэм:

"Фентанил влияет на все штаты, на сообщество, на детей, на экономику. Одна из вещей, которую я поняла за последние несколько лет, - это то, что каждую неделю мы теряем 22 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Каждую неделю мы теряем целый класс в американской школе".

Смертность от фентанила в США уже превысила количество жертв при ДТП. В 2022 году опубликовали статистику, согласно которой смерть от передозировки врачи фиксируют каждые семь минут. В американских медиа происходящее уже окрестили "зомби-апокалипсисом".