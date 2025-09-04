НАТО призывает страны альянса увеличить число систем ПВО и ПРО

Он подчеркнул, что блок намерен также готовиться к "угрозам со стороны Китая", который "производит больше боевых кораблей, чем США". Также генсек НАТО выступил с призывом к членам альянса значительно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны - минимум в 5 раз, плюс обеспечить наличие тысяч бронетранспортеров и танков.

Кроме того, по утверждению Рютте, альянсу также необходимы "миллионы" снарядов. Нагнетание военной истерии на Западе продолжается уже давно. Объясняют, естественно, угрозой с Востока. Так, в августе генсек НАТО заявил, что Россия и Китай укрепляют свои армии якобы для "конфронтации и соперничества" с Европой. По словам Рютте, за последнее время оборонные производства двух стран выпустили военную технику "в невероятных масштабах".