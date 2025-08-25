Навроцкий наложил вето на закон о выплатах неработающим украинским беженцам

Президент Польши наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Ранее в стране начали массовую проверку законности таких соцвыплат.

Кроме того, Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства и красноречиво подчеркнул, что в этот законопроект следует включить четкий лозунг "Стоп бандеровщине".