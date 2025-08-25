3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Навроцкий наложил вето на закон о выплатах неработающим украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Президент Польши наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Ранее в стране начали массовую проверку законности таких соцвыплат.
Кроме того, Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства и красноречиво подчеркнул, что в этот законопроект следует включить четкий лозунг "Стоп бандеровщине".
С начала СВО в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев из Украины.