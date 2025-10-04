Навроцкий направил войска на границы с Литвой и Германией

Поляки ранее обвиняли в массовом наплыве нелегалов именно Германию и Литву. Вот уже несколько месяцев на въезде из двух этих стран работают КПП, где пограничники проверяют документы. Очевидно, теперь решено взять под контроль не только дороги, но и рубежи целиком. Это означает уже несимволическое, а фактическое восстановление границ.