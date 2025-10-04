3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Навроцкий направил войска на границы с Литвой и Германией
Польский президент Кароль Навроцкий распорядился направить к рубежам страны, а также пропускным пунктам на границе с Литвой и Германией национальную армию.
Причина, по которой Варшава решилась на такой шаг, как сообщается, в "необходимости обеспечения неприкосновенности национальной границы".
Во все времена подобная переброска войск считалась шагом недружественным и означала резкое обострение обстановки в пограничье.
Поляки ранее обвиняли в массовом наплыве нелегалов именно Германию и Литву. Вот уже несколько месяцев на въезде из двух этих стран работают КПП, где пограничники проверяют документы. Очевидно, теперь решено взять под контроль не только дороги, но и рубежи целиком. Это означает уже несимволическое, а фактическое восстановление границ.
Фото БЕЛТА