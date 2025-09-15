3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше войск НАТО
Автор:Редакция news.by
Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше войск НАТО в рамках операции "Восточный часовой". При этом подробности документа не приводятся, поскольку постановление носит статус секретного.
Ранее генсек альянса заявлял: блок запускает операцию, чтобы якобы укрепить позиции на восточном фланге из-за сбитых в воздушном пространстве Польши беспилотников, которые польский режим бездоказательно назвал российскими.
"Восточный часовой" подразумевает задействование сил блока, в том числе Великобритании, Германии, Дании и Франции. По факту же это очередной предлог, чтобы увеличить количество войск НАТО у белорусских рубежей.