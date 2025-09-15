Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше войск НАТО в рамках операции "Восточный часовой". При этом подробности документа не приводятся, поскольку постановление носит статус секретного.

Ранее генсек альянса заявлял: блок запускает операцию, чтобы якобы укрепить позиции на восточном фланге из-за сбитых в воздушном пространстве Польши беспилотников, которые польский режим бездоказательно назвал российскими.