NBC News: Трамп проведет телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа

13 августа американский президент Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в преддверии встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Звонок американского лидера, как ожидается, состоится после переговоров Зеленского с представителями стран Европы. Вместе с Трампом в разговоре будет принимать участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как указывает телеканал, после, вероятно, состоится еще один раунд переговоров Зеленского и представителей коалиции поддерживающих Киев стран, в число которых, помимо некоторых государств ЕС, входят Великобритания и Канада. Участие Трампа и Вэнса в этом звонке уже не ожидается.