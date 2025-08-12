3.72 BYN
NBC News: Трамп проведет телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа
13 августа американский президент Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в преддверии встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
Звонок американского лидера, как ожидается, состоится после переговоров Зеленского с представителями стран Европы. Вместе с Трампом в разговоре будет принимать участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Как указывает телеканал, после, вероятно, состоится еще один раунд переговоров Зеленского и представителей коалиции поддерживающих Киев стран, в число которых, помимо некоторых государств ЕС, входят Великобритания и Канада. Участие Трампа и Вэнса в этом звонке уже не ожидается.
8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.