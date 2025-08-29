В шаге от долгового кризиса оказался Лондон. Объем государственного долга Великобритании составляет около 96 % от размера экономики.

Аналитики обсуждают возможность обращения страны за экстренной помощью к Международному валютному фонду. Островное королевство столкнулось с эпидемией нищеты и бедности и рискует пополнить список "когда-то богатых" стран. Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

От великой империи до страны третьего мира - Великобритания стоит на пороге обнищания.

По данным Тelegraph, налогово-бюджетная политика ведет государство к долговому кризису в стиле 70-х годов. Тогда госдолг к ВВП лишь приближался к 60 %, теперь британский долг составляет более 96 % от ВВП.

Достигло самого высокого уровня и число детей, живущих в бедности. Аналитики уверяют, шансов на благополучный исход нет. К 2030 году их количество увеличится еще на 400 тыс. Согласно отчету британской комиссии по социальным показателям, почти четверть населения живет в бедности. Общество больше не доверяет власти.

Найджел Фарадж, член парламента Великобритании:

"Настроения в стране по этому вопросу - это смесь глубочайшего отчаяния и нарастающего гнева. Я скажу так: если не будет предпринято никаких действий, если не удастся каким-то образом возродить общественный договор между властью и народом, вернуть хотя бы частицу доверия, то я всерьез опасаюсь, что этот гнев будет только усиливаться. Более того, мне кажется, что уже сейчас это приводит к реальной угрозе общественному порядку (а это последнее, чего мы хотим)".

Череда неоднозначных премьер-министров не заканчивается. За 30 лет на "земле обетованной" не было построено ни одного нового водохранилища, за 22 года - ни одной новой автомагистрали.

Миграционная политика привлекла в страну не тех, кто готов работать на ее благо, а тех, кто активно этими благами пользуется. Британия ежегодно прирастает Манчестером по населению из "новых англичан", на субсидии которым уходят сотни миллионов долларов. Лидер партии реформ Найджел Фарадж решил бросить вызов Стармеру. Он представил свой план борьбы с мигрантами, согласно которому хочет вывести Британию из ЕСПЧ и из конвенций ООН о статусе беженцев (тем самым, подготовить почву для депортаций).

Страну уже захлестнули акции протеста против размещения нелегалов в гостиницах. На улицах беспорядки и хаос. Потому, приехав в Беларусь, британцы поражаются чистоте и порядку.

"Здесь очень чисто в сравнении с Британией. В Великобритании на улицах много мусора, а в Беларуси порядок. Правительство Великобритании утверждает, что в Беларуси небезопасно. Я волновалась перед поездкой, но по приезду оказалась счастлива. Люди здесь очень добры ко мне. Нам также говорили, что не стоит пить воду в Беларуси, что здесь грязно. Но я вижу совсем другое, у вас все наоборот: чисто и безопасно", - рассказала одна из приехавших в Беларусь британок.