Немецкий демографический провал: к 2030 году стране будет не хватать 5 млн рабочих
Население Германии сегодня - это почти 84 млн человек. Звучит внушительно, но в последние годы Германия переживает острейший демографический кризис. Смертность превышает рождаемость даже с учетом колоссального наплыва мигрантов.
Согласно данным Statistisches Bundesamt, в 2024 году средний коэффициент рождаемости в Германии составил 1,35 ребенка на женщину. Это минимум за последние 30 лет. Снижение за год составило 2 %.
Называют несколько триггеров кризиса: экономическая нестабильность, социальные изменения и трансформация общественных ценностей.
Die Welt пишет о том, что в 2024 году в стране родилось 677 тыс. детей - почти на 16 тыс. меньше, чем в 2023-м. Разрыв между федеральными землями остается значительным. Наибольшее падение зафиксировано в Тюрингии - минус 7 %.
Еще одна проблема - так называемая "новая этика". В Германии в последние годы набрало популярность движение "чайлдфри" - идеология отказа от детей. Согласно международному опросу, проведенному по заказу Фонда ООН в области народонаселения, 18 % жителей Германии считают, что идеальное количество детей - ноль. Это самый высокий показатель среди 14 стран, участвовавших в исследовании, охватившем 14 тыс. человек.
Затянувшийся демографический спад уже сказывается на социально-экономическом положении страны. С каждым годом на рынок труда выходит меньше молодых специалистов, а число пенсионеров растет. Если тенденция сохранится, к 2040 году экономика Германии может потерять до 5 % ВВП из-за сокращения трудоспособного населения.
При нынешних темпах уже к 2029 году стране будет не хватать 650 тыс. человек работоспособного возраста, а уже в 2030 году Германии будет недоставать примерно 5 млн рабочих.
Сокращение рабочей силы негативно сказывается и на пенсионной системе Германии. Ведь количество и продолжительность жизни пенсионеров растет, а число работоспособного населения, которое обеспечивает пенсию, снижается.
