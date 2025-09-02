Социальное государство в долговой яме: Германия затягивает пояса, но не для ВПК

Германия больше не может финансировать текущее социальное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cab9f0-2102-42d0-ad47-d24af37e9635/conversions/81810972-dd49-4587-a839-3385f8c456b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cab9f0-2102-42d0-ad47-d24af37e9635/conversions/81810972-dd49-4587-a839-3385f8c456b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cab9f0-2102-42d0-ad47-d24af37e9635/conversions/81810972-dd49-4587-a839-3385f8c456b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7cab9f0-2102-42d0-ad47-d24af37e9635/conversions/81810972-dd49-4587-a839-3385f8c456b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немецкая экономика посылает все более тревожные сигналы. Вот уже канцлер Фридрих Мерц признал, что Германия больше не может финансировать текущее социальное государство, следует пересмотреть систему пособий.

Такое заявления стало информационной бомбой. Вздрогнули как минимум 5,6 млн человек - именно столько в Германии полностью зависят от соцпособий.

Но парадокс в другом: всего за сутки до таких откровений Берлин согласился выделить Украине 18 млрд евро на 2 года.

Скриншот с сайта rg.ru

Вдобавок стало известно, что ФРГ попросту не может поддерживать пенсионные фонды и медстрахование.

Отдельные бюджеты и правда раздули: пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому развелось много паразитов, которые годами спокойно себе живут за счет выплат. Но где деньги, Зин? Если провести небольшую ревизию трат Бундестага, станет понятно: деньги съели военные расходы.

За 2 года Германия потратила 50 млрд долларов на Украину. Сюда входит военная помощь, адаптация беженцев. А на соцвыплаты Берлин выделил 47 млрд евро.