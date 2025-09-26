Немцы планируют запустить производство Patriot

Европейский производитель ракет MBDA может расширить производство ракет Patriot на новом заводе в Германии. Предприятие должно удвоить мировые мощности по производству снарядов для перехвата тактических баллистических целей.



Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения компании. Томас Готтшильд уточнил, что первые поставки запланированы на начало 2027 года, контракт на тысячу ракет уже заключили Нидерланды и Испания. Компания готова производить и пусковые установки Patriot.