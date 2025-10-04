В день германского единства тысячи немцев вышли на демонстрацию против вступления Германии в конфликты и конфронтации с Россией.

Протестующие призвали правительство ФРГ к разумной дипломатии. Официальный же Берлин вводит народ в заблуждение. Мол, Германия должна быть способна вести войну и побеждать, потому что Россия якобы хочет напасть.

По заявлению организаторов акции, с помощью лжи о российской угрозе разжигатели войны в политике и СМИ хотят заставить людей согласиться на безудержное наращивание вооружений и подготовку к войне. "Не боимся Путина, а боимся наших правителей", - под таким девизом прошла аналогичная акция в Штутгарте. К слову, накануне канцлер Мерц раскритиковал идею о финансировании "стены дронов" из фондов Евросоюза.