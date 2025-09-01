Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС

Непал рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер страны Шарма Оли, выступая на саммите "ШОС плюс" в Тяньцзине, пишет ТАСС.

"Непал, будучи партнером по диалогу с 2016 года, с нетерпением ждет вступления в организацию в качестве полноправного члена", - сказал глава непальского правительства.

По мнению Оли, ШОС должна стремиться к еще большей сплоченности и устойчивости к углубляющимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям.