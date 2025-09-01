3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС
Автор:Редакция news.by
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОСnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f52ae55-a61e-4f82-b3b6-a46aa13a179a/conversions/0bd2f95d-2066-41c1-a36b-a25933e30976-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f52ae55-a61e-4f82-b3b6-a46aa13a179a/conversions/0bd2f95d-2066-41c1-a36b-a25933e30976-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f52ae55-a61e-4f82-b3b6-a46aa13a179a/conversions/0bd2f95d-2066-41c1-a36b-a25933e30976-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f52ae55-a61e-4f82-b3b6-a46aa13a179a/conversions/0bd2f95d-2066-41c1-a36b-a25933e30976-xl-___webp_1920.webp 1920w
Непал рассчитывает стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер страны Шарма Оли, выступая на саммите "ШОС плюс" в Тяньцзине, пишет ТАСС.
"Непал, будучи партнером по диалогу с 2016 года, с нетерпением ждет вступления в организацию в качестве полноправного члена", - сказал глава непальского правительства.
По мнению Оли, ШОС должна стремиться к еще большей сплоченности и устойчивости к углубляющимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям.
"В эти неспокойные времена региональное сотрудничество является инструментом решения общих проблем", - указал премьер-министр, заверив, что "приверженность Непала региональному сотрудничеству непоколебима, а отношения с членами ШОС прочны".