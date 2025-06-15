Несколько взрывов прогремело в Киеве после объявления в воздушной тревоги news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9e9a944-ea52-47f1-8513-87e799d80045/conversions/6e7c3da3-8a5c-453d-ae6c-b9da792e3662-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9e9a944-ea52-47f1-8513-87e799d80045/conversions/6e7c3da3-8a5c-453d-ae6c-b9da792e3662-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9e9a944-ea52-47f1-8513-87e799d80045/conversions/6e7c3da3-8a5c-453d-ae6c-b9da792e3662-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9e9a944-ea52-47f1-8513-87e799d80045/conversions/6e7c3da3-8a5c-453d-ae6c-b9da792e3662-xl-___webp_1920.webp 1920w