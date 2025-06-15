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Несколько взрывов прогремело в Киеве после объявления в воздушной тревоги

Несколько взрывов прогремело в Киеве после объявления в воздушной тревоги

Несколько взрывов прогремело в Киеве после объявления в городе воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ.

На данный момент воздушная тревога также действует в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Украина