Николас Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное экономическое положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión.

"В связи с международной ситуацией и последствиями торговой, экономической войны против всего мира и Венесуэлы, против нашего континента я прибегаю к конституционному праву ввести чрезвычайное экономическое положение", - заявил президент в прямом эфире телеканала.

"Я подписываю декрет о чрезвычайном экономическом положении, который позволяет мне в течение двух месяцев действовать различными политическими средствами, чтобы защитить национальную экономику и продвигаться вперед", - подчеркнул глава государства.

Президент указал, что декрет будет направлен на одобрение в Национальную ассамблею (парламент) республики и вступит в силу после публикации в "Национальной газете". Чрезвычайное экономическое положение вводится на всей территории Венесуэлы сроком на 60 дней с правом продления на такой же период.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.