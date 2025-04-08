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Николас Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное экономическое положение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión.
"В связи с международной ситуацией и последствиями торговой, экономической войны против всего мира и Венесуэлы, против нашего континента я прибегаю к конституционному праву ввести чрезвычайное экономическое положение", - заявил президент в прямом эфире телеканала.
"Я подписываю декрет о чрезвычайном экономическом положении, который позволяет мне в течение двух месяцев действовать различными политическими средствами, чтобы защитить национальную экономику и продвигаться вперед", - подчеркнул глава государства.
Президент указал, что декрет будет направлен на одобрение в Национальную ассамблею (парламент) республики и вступит в силу после публикации в "Национальной газете". Чрезвычайное экономическое положение вводится на всей территории Венесуэлы сроком на 60 дней с правом продления на такой же период.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.
С 2015 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). В феврале текущего года Белый дом отменил исключения из санкционного режима, которые предоставляли иностранным нефтяным компаниям возможность работать в Боливарианской Республике. В апреле были введены импортные пошлины в размере 25 % в отношении стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.