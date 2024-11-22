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Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро Морос в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Мадуро одержал победу на президентских выборах 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95 % избирателей. Его главный соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18 % голосов.

Отмечается, что должность главы государства Мадуро будет занимать до 2031 года.

Фото: ТАСС

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