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О чем будут говорить делегации России и США на встрече в Саудовской Аравии
В столицу Саудовской Аравии уже прибыли представители России. 24 марта они проведут переговоры по украинскому конфликту со своими коллегами из США. Как накануне заявил советник Трампа по нацбезопасности, стороны намерены обсудить, в том числе и "зерновую сделку" в Черном море.
Майкл Уолтц, советник президента США по нацбезопасности:
"Мы стали ближе к миру, чем когда-либо. Это началось с того, что президент Трамп поговорил с обоими лидерами один на один. Рубио и я привлекли россиян и украинцев на нашем уровне. И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами, которые проводят непрямые переговоры на одной площадке. Сейчас мы поговорим о прекращении огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю".
Затем, по плану США, стороны обсудят вопрос замораживания линий фронта на тех позициях, где они есть в данный момент, и это, как отметил Уолтц, станет одним из механизмов поддержания мира.