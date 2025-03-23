О чем будут говорить делегации России и США на встрече в Саудовской Аравии

В столицу Саудовской Аравии уже прибыли представители России. 24 марта они проведут переговоры по украинскому конфликту со своими коллегами из США. Как накануне заявил советник Трампа по нацбезопасности, стороны намерены обсудить, в том числе и "зерновую сделку" в Черном море.

"Мы стали ближе к миру, чем когда-либо. Это началось с того, что президент Трамп поговорил с обоими лидерами один на один. Рубио и я привлекли россиян и украинцев на нашем уровне. И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами, которые проводят непрямые переговоры на одной площадке. Сейчас мы поговорим о прекращении огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю".