Обвинения Фицо - Борис Джонсон торпедировал мирные соглашения по Украине
Украина когда-то была близка к миру, но вмешался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Недавно стала известна еще одна причина такого ярого рвения Джонсона продолжать конфликт.
Премьер Словакии Роберт Фицо выступил с обвинением в адрес бывшего премьер-министра Великобритании: по его словам, миром в Украине англичане пожертвовали во имя прибылей оружейных компаний.
"Джонсон уже не был премьер-министром, но очень активно убеждал не только западных лидеров, но и украинское правительство не подписывать мирное соглашение ни при каких обстоятельствах. Его стратегия заключалась в том, что война даст возможность поставить Российскую Федерацию на колени. Но любой, кто знает русских, понимает: они стоят на коленях только когда завязывают шнурки. Через три месяца после начала войны Борис Джонсон очень активно убеждал не подписывать мирное соглашение. Тогда он получил 1 млн фунтов стерлингов для своего фонда от известного владельца оружейной компании, которая поставляет оружие в Украину", - сказал Роберт Фицо.
В адрес Бориса Джонсона и ранее выдвигались обвинения в том, что он торпедировал мирные соглашения по Украине, однако впервые был вскрыт механизм данной военной провокации. Также впервые названа сумма, которую уплатили английскому политику за то, чтобы конфликт продолжался бесконечно.
Фото РИА Новости