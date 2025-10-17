"Джонсон уже не был премьер-министром, но очень активно убеждал не только западных лидеров, но и украинское правительство не подписывать мирное соглашение ни при каких обстоятельствах. Его стратегия заключалась в том, что война даст возможность поставить Российскую Федерацию на колени. Но любой, кто знает русских, понимает: они стоят на коленях только когда завязывают шнурки. Через три месяца после начала войны Борис Джонсон очень активно убеждал не подписывать мирное соглашение. Тогда он получил 1 млн фунтов стерлингов для своего фонда от известного владельца оружейной компании, которая поставляет оружие в Украину", - сказал Роберт Фицо.