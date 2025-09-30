ООН: Все жители Газы могут оказаться в условиях массового голода

Все жители Газы (это более 2 млн человек) могут оказаться в условиях массового голода. ООН предупреждает, что через 2 недели ситуация станет неизбежной, если срочно не увеличить поставки продовольствия.

Сейчас в анклав ежедневно въезжают всего лишь около 100 грузовиков с гуманитарной помощью (это в 7 раз меньше необходимого). Международная организация требует нарастить объемы до 700 фур в день, как это было во время краткого режима прекращения огня в марте, тогда удалось временно стабилизировать ситуацию.