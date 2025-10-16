Операция в Газе продолжится, если ХАМАС не разоружится

Перемирие на Ближнем Востоке может закончиться в любой момент. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Страна готова вернуться к войне в Газе, если ХАМАС не сдаст оружие и не выполнит условия соглашения, в том числе в части передачи тел всех погибших заложников.

По словам министра, Израиль действует в координации с США и намерен добиться полного разгрома ХАМАС, демилитаризации Газы и устранения террористической инфраструктуры.