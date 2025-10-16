3.71 BYN
Операция в Газе продолжится, если ХАМАС не разоружится
Автор:Редакция news.by
Перемирие на Ближнем Востоке может закончиться в любой момент. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Страна готова вернуться к войне в Газе, если ХАМАС не сдаст оружие и не выполнит условия соглашения, в том числе в части передачи тел всех погибших заложников.
По словам министра, Израиль действует в координации с США и намерен добиться полного разгрома ХАМАС, демилитаризации Газы и устранения террористической инфраструктуры.
Минобороны Израиля уже поручило армии разработать "всеобъемлющий план" на случай срыва мирного урегулирования. Подспорьем стало то, что ХАМАС вернул лишь четверть погибших заложников, так как поиск тел якобы требует значительных усилий и спецоборудования. В СМИ все чаще перемирие называют временной паузой.