71 % украинцев отмечает стремительный рост коррупции с начала боевых действий. Исследование провел Киевский международный институт социологии. Даже местные политологи не скрывают, что весь украинский госаппарат охвачен коррупцией, что делает честную работу в нем невозможной. В прибыльных махинациях участвуют все министерства и ведомства, а незаконные денежные потоки направляются Зеленскому.