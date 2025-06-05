Большинство населения европейских стран не хотят ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50 %.

"Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат в Украину", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии.

Венгерский премьер подчеркнул, что бремя европейской провоенной политики "чувствуют не только венгры, но и все европейцы".

По его словам, те, кто враждебно относится к венграм, не может получить венгерскую политическую поддержку.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.

Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.